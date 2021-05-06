 
مباشر

الهند.. تحول عربات الـ"توكتوك" في نيودلهي لسيارات إسعاف تنقل مصابي كورونا

أخبار العالم

الهند.. تحول عربات الـ
Reuters
عربات الـ"توكتوك" في نيودلهي تتحول إلى سيارات إسعاف لنقل مصابي كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc7z

حولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات الـ"توكتوك" إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات، في ظل نقص عدد سيارات الإسعاف.

وأصبح استدعاء إلاسعاف في الهند صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب.

واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت الحكومة بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توكتوك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات مع توفير أسطونات أوكسجين عند الحاجة.

ويفصل حاجز من البلاستيك بين سائق التوكوك والركاب في الخلف وبدأت الخدمة رسميا يوم الثلاثاء، علما أنها متاحة بالمجان.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا