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إيران: ننتظر التحقيقات في قضية "الحادث الذي تعرضت له الدبلوماسية السويسرية"

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إيران: ننتظر التحقيقات في قضية
Reuters WANA NEWS AGENCY
مكان العثور على جثة الدبلوماسية السويسرية بعد سقوطها من مبنى في طهران
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أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تنتظر نتائج التحقيق في "الحادث الذي تعرضت له الدبلوماسية السويسرية"، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثة إلى الطب العدلي قبل تسليمها للسفارة السويسرية.

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وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح مساء أمس الأربعاء عن أسفه لحادث سقوط الدبلوماسية السويسرية من برج كامرانية والذي أدى إلى وفاتها، وقال إن "وزارة الخارجية بادرت بعد اطلاعها على هذا الحادث المأساوي إلى متابعة القضية عبر الجهات القانونية المختصة بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والسلطة القضائية".

وأشار خطيب زاده إلى أن وزارة الخارجية على اتصال بالسفارة السويسرية في طهران، مضيفا أنه "تم نقل جثة الدبلوماسية إلى الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة، وبعد الانتهاء من الفحوصات اللازمة، سيتم تسليمها إلى السفارة السويسرية في طهران.

وكشف خطيب زاده أن السفير السويسري لدى طهران التقى أمس الأربعاء، مع عدد من المسؤولين المعنيين بوزارة الخارجية الإيرانية وتبادل معهم وجهات النظر حول الحادث، مؤكدا أن وزارة الخارجية وفي إطار بنود معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، ستقوم بجميع التدابير والتعاون اللازم في هذا الصدد.

 

المصدر:  وكالة فارس

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