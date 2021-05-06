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ماكونيل: تركيزي ينصب 100% على وقف إدارة بايدن

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ماكونيل: تركيزي ينصب 100% على وقف إدارة بايدن
Reuters
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل
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قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إنه يركز "بنسبة 100 في المائة على إيقاف" إدارة الرئيس جو بايدن.

وخلال حوار مع الصحافيين في ولاية كنتاكي مسقط رأسه، سئل ماكونيل عن الخلاف على زعامة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الذي وصل إلى نقطة الغليان هذا الأسبوع بعد أن دحضت النائبة الجمهورية ليز تشيني، مرة أخرى ادعاء الرئيس السابق دونالد ترامب بأن "انتخابات 2020 مسروقة"، وعما إذا كان يشعر بالقلق إزاء وضع الحزب.

ورد ماكونيل قائلا: "تركيزنا ينصب 100% لوقف هذه الإدارة الجديدة"، مشيرا إلى أن "ما لدينا في مجلس الشيوخ الأمريكي هو الوحدة الكاملة من سوزان كولينز إلى تيد كروز في معارضة ما تحاول إدارة بايدن الجديدة أن تفعله بهذا البلد".

وأضاف: "نحن نواجه تحديات شديدة من إدارة جديدة وأغلبية ضئيلة من الديمقراطيين في مجلس النواب ونصف مجلس الشيوخ يريد تحويل أمريكا إلى دولة اشتراكية".

وجاءت تصريحات ماكونيل بعد أن قدم ترامب دعمه العلني للنائبة إليز ستيفانيك لتحل محل تشيني كرئيسة لمؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب.

المصدر: nbc news

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