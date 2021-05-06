مصر.. الإفراج عن رجل الأعمال أشرف السعد

أفرجت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، عن رجل الأعمال الهارب، أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها بمعرفة الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن "السعد وصل المطار عصر يوم أمس الأربعاء، وتم التحفظ عليه بمعرفة إحدى الجهات الأمنية لحين التأكد من سلامة موقفه القانوني، والتأكد من سقوط كل الأحكام التي صدرت ضده خلال فترة هروبه، كذلك التأكد من عدم طلبه للمثول أمام أي جهة أمنية أو صدور قرار باللقاء القبض عليه لصالح أي جهة أمنية".

بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر pic.twitter.com/I9Yai0UviB — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) May 5, 2021

ووصل رجل الأعمال الهارب، أشرف السعد، بعد غياب عن مصر تجاوز الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على إثرها إلى لندن، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن، تحمل رقم 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.

وكانت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أعلنت أن السعد غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

المصدر: "الوطن"