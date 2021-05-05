 
مباشر

الصين تسجل 7 حالات إصابة بكورونا جميعها خارجية

أخبار العالم

الصين تسجل 7 حالات إصابة بكورونا جميعها خارجية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbvh

 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، مقابل 17 حالة سجلتها أمس الثلاثاء.

وأضافت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى عشر حالات من 20 حالة قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90721 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا