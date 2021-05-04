البيت الأبيض ينفي عقد اتفاق لتبادل السجناء مع إيران

أفاد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن أي محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بموضوع السجناء تكون "بشكل منفصل عن المفاوضات النووية".

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن "التقارير الحديثة حول اتفاق لتبادل السجناء مع إيران غير صحيحة".

وكان التلفزيون الإيراني نشر في وقت سابق تقريرا مفاده أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتنفيذ صفقة تبادل سجناء بصيغة أربعة مقابل أربعة، مع إفراج الولايات المتحدة عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأوضح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، في وقت لاحق، أن بلاده "لا تؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة".

المصدر: "رويترز" + RT