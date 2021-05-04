سريلانكا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي (فيديو)

وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى سريلانكا.

ونشر الموقع الرسمي للقاح الروسي على "تويتر" صورا وفيديو لتسلم السلطات السريلانكية الدفعة الأولى من اللقاح التى تم نقلها على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية.

ووافقت سريلانكا في بداية مارس الماضي، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، واتفقت مع السلطات الروسية لشراء كميات منه.

ووافقت حتى الآن 64 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.2 مليار نسمة على اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويحتل لقاح "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها للاستخدام.

وبلغت فعالية اللقاح 97.6% حسب تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم بهذا اللقاح، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية The Lancet" (%91.6)".

المصدر: سبوتنيك