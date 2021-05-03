تراجع الإصابات الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة للأسبوع الـ3 على التوالي وسط انخفاض للوفيات

أفادت وكالة "رويترز"، بأن بيانات من الولايات والمقاطعات الأمريكية، تشير إلى تراجع الإصابات بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد للأسبوع الثالث على التوالي.

وذكرت الوكالة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات الأسبوعية بالفيروس انخفضت بنسبة 15% الأسبوع الماضي حيث تم تسجيل 347 ألف حالة، ما يمثل أقل عدد إجمالي أسبوعي منذ أكتوبر 2021.

وأضافت الوكالة أن مؤشر الوفيات جراء "كوفيد-19" على مستوى البلاد تراجع بنسبة 3% في الأسبوع المنتهي يوم 2 مايو، مسجلا 4819 حالة، وهو أقل معدل أسبوعي للوفيات بالمرض منذ يوليو.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من ثلث سكان البلاد تلقوا جرعات التطعيم الكاملة للوقاية من المرض حتى أمس الأحد بينما تلقى 44% جرعة واحدة على الأقل.

وحذر مسؤولون في قطاع الصحة من أن سلالات أشد عدوى ما زالت تنتشر في البلاد مثل السلالة البريطانية التي عزوا إليها زيادة في حالات الإصابة في ولاية ميشيغان.

المصدر: "رويترز" + وكالات