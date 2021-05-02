مصدر إسرائيلي لـ"أكسيوس": بايدن أكد لكوهين أن الطريق طويل أمام واشنطن قبل عودتها للاتفاق النووي

أكد مصدر إسرائيلي مطلع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبر مدير جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي يوسي كوهين، أن الطريق طويل أمام واشنطن قبل عودتها إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح المصدر لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن "كوهين أطلع بايدن على الموقف الإسرائيلي بهذا الشأن، وأكد له أنه سيكون من الخطأ أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق دون تحسينه أولا".

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وأضاف أن "الاجتماع الذي عقد بين الجانبين قبل ظهر يوم الجمعة الماضي استمر قرابة الساعة".

ولفت إلى أن "كوهين كان الشخص الوحيد الذي حضر من الجانب الإسرائيلي، بينما حضر بايدن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز من الجانب الأمريكي".

المصدر: "أكسيوس"