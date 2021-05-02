"جيروزاليم بوست": رئيس الاستخبارات الإسرائيلية اجتمع مع بايدن في البيت الأبيض

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن يوسي كوهين، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع شارك فيه أعضاء من المجلس الأمن القومي الأمريكي، فضلا عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

وأضافت أن كوهين وبن شبات كانا في واشنطن الأسبوع الماضي "لمناقشة التهديدات الإستراتيجية في المنطقة، ومخاطر إحياء اتفاق إيران النووي".

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "لقاء بايدن ورئيس الموساد لم يكن مجدولا ضمن برنامج مواعيد البيت الأبيض".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت يوم الخميس بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى كوهين وسفير تل أبيب لدى واشنطن جلعاد إردان.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين صعّد يوم الخميس من نبرة التحذيرات بشأن الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية، وقال إن "الحرب مع طهران ستلي إحياءه حتما".

وكرر موقف إسرائيل بأنها لا تعتبر أنها مقيدة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد، وقال إن الاتفاق "سيء، وسيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "رويترز"