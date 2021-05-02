"رويترز": مقتل 16 عسكريا بهجوم مسلحين غرب النيجر

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين، اليوم الأحد، أن مسلحين مجهولين قتلوا 16 جنديا وأصابوا 6 آخرين في كمين بجنوب غرب النيجر.

وبين المصدران، حسب الوكالة، أن الهجوم استهدف دورية تابعة للجيش بعد ظهر يوم السبت بمنطقة تاهوا بالبلد الواقع بغرب إفريقيا قرب منطقة قتل فيها 137 مدنيا جراء هجمات نفذت في مارس.

ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم لكن المنطقة تهيمن عليها جماعات متشددة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وقتلت هذه الجماعات مئات الجنود والمدنيين منذ العام 2018 عندما بدأت في توسيع نطاق نفوذها بعيدا عن قواعدها في مالي، والآن تخضع مناطق واسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لسيطرة هذه الجماعات.

المصدر: "رويترز"