الهند تسمح بتلقيح كل البالغين ضد كورونا بعد تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بعدد الإصابات

سمحت السلطات الهندية بمنح لقاحات "كوفيد-19" لكل البالغين في البلاد، أملا في كبح جماح تزايد حاد وشرس لحالات الإصابة بالمرض.

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وأصدرت الحكومة الفدرالية للبلاد، السبت، أمرا يطلق حملة لتطعيم كل البالغين في الهند بدءا من عمر 18 عاما، وذلك بعد أن كانت إجراءات السلطات للوقاية تشمل فقط تلقيح من هم فوق 45 عاما.

وما زالت الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، بحاجة لإمدادات حيوية، نتيجة تأخر عمليات التصنيع ونقص المواد الخام، ما أدى الى تأخر إنتاج اللقاح في العديد من الولايات.

وتستخدم السلطات الصحية الهندية لقاحي "أسترازينيكا" و"كوفاكسين" لتطعيم السكان ضد عدوى فيروس كورونا.

ونسبة محدودة للغاية من سكان الهند يمكنها تحمل الأسعار التي تطالب بها المستشفيات الخاصة في البلاد ثمنا للقاح، ما يعني أن حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية ستكون هي المسؤولة عن تحصين 900 مليون بالغ.

وحتى الآن بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاحات 125 مليونا، ما يمثل 9% من عدد السكان، بينهم 27 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية، أي 2%.

وسجلت الهند يوم السبت رقما قياسيا عالميا جديدا في أعداد الإصابات الجديدة، حيث بلغ هذا المؤشر 401993 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 19.1 مليون حالة.

كما سجلت البلاد 3523 حالة وفاة مؤكدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في الهند إلى 211853 شخصا، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات