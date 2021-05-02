علماء هنود يكشفون عن طفرات في بعض عينات فيروس كورونا يمكنها "تجنب الاستجابة المناعية"

أكد مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية، أن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية".

وقال رئيس اللجنة وعالم الفيروسات الهندي البارز شاهد جميل في تصريح لوكالة "رويترز": "نرى طفرات في بعض العينات يمكنها أن تتجنب الاستجابات المناعية".

وأضاف: "ما لم تقم بزرع هذه الفيروسات وفحصها في المختبر، فلن يمكنك الجزم بذلك.. في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها تنتشر أو أنها يمكن أن تكون خطيرة، لكننا ذكرناها تحديدا حتى نضعها نصب أعيننا".

ولم يذكر ما إذا كانت تلك الطفرات حدثت في السلالة المتحورة للفيروس في الهند أم في غيرها.

ويدرس العلماء السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1. 617) تم رصدها أول مرة في البلاد.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية "مثيرة للقلق" كما فعلت إزاء سلالات متحورة أخرى تم رصدها أول مرة في بريطانيا والبرازيل وجنوب وسجلت الهند لأول مرة ما يزيد على 400 ألف إصابة جديدة بكورونا اليوم السبت.

المصدر: "رويترز"