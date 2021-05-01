فيسبوك يعيد صفحة "RT Redfish" مع فرضه قيودا

أعاد "فيسبوك" فتح صفحة "RT Redfish" التابعة لقناة "RT" الروسية، حيث تضم هذه الصفحة أكثر من 800 ألف مشترك، وكان قد أغلقها في وقت سابق بسبب ما اعتبره "مخالفة قواعد النشر عبر شبكاته".

وترك "فيسبوك" قيودا فرضها على صفحة مشروع "RT Redfish"، ولا يزال تحذيره معلقا على الصفحة، بالإضافة إلى ذلك لا تزال الصفحة خاضعة لقاعدة "الضربات الثلاث"، مما يعني أنه سيتم حظرها مرة أخرى في التحذير التالي.

وتم حظر صفحة مشروع "RT Redfish"، أمس الجمعة، بسبب منشورات معادية للفاشية تحتوي على صور تاريخية.

وقد اعتبرت شركة "فيسبوك" أن نشر صور إعدام موسوليني والفظائع التي ارتكبها النازيون في معسكرات الاعتقال "انتهاكا لقواعد التواصل الاجتماعي"!.

وتعليقا على غلق "فيسبوك" لصفحة "RT Redfish"، قالت رئيسة تحرير شبكة "RT" التلفزيونية، ووكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان: "ليس مفهوما ما الذي أزعج موقع التواصل الاجتماعي هذا، هل هي صور موسوليني، أم التذكير بالمجازر، أم هو وجود مشروع Redfish بحد ذاته، الذي يزعج المؤسسة الغربية".

المصدر: RT