"فيسبوك" يزيل صفحة تابعة لـ RT تضم 800 ألف مشترك!

حظر "فيسبوك" صفحة مشروع RT Redfish من على منصاته، بسبب منشورات تحوي صورا تاريخية اعتبرأنها "تخالف قواعد النشر عبر شبكاته".

واعتبر القائمون على شبكة التواصل الاجتماعي أن صور إعدام موسوليني وصور الفظائع التي ارتكبها النازيون في معسكرات الاعتقال، والتي نشرت على الصفحة المذكورة تعتبر انتهاكا لقواعد الشبكة، لذا تمت إزالة الصفحة التي تحوي على 800 ألف مشترك.

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ومن جهتها قالت رئيسة تحرير شبكة RT التلفزيونية، ووكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان: "ليس مفهوما ما الذي أزعج موقع التواصل الاجتماعي هذا، هل هي صور موسوليني، أم التذكير بالمجازر، أم هو وجود مشروع Redfish بحد ذاته الذي يزعج المؤسسة الغربية".

وفي 9 مايو العام الماضي كان "فيسبوك" قد حظر أيضا منشورات تحوي على صورة ملونة للعلم السوفيتي مرفوعا فوق مبنى الرايخستاغ، حيث اعتبر القائمون على الموقع أن هذا المنشور "يخالف الأعراف المجتمعية فيما يتعلق بالأشخاص والمنظمات الخطرة".

المصدر: RT