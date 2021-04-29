"فيسبوك" يحظر وسما يدعو رئيس الوزراء الهندي إلى الاستقالة

حظر موقع "فيسبوك" لفترة وجيزة وسما يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أخفى أكثر من 12000 منشور ينتقد الحكومة الهندية نظرا لخروج جائحة كورونا عن السيطرة.

وقد لاحظ مستخدمو الموقع المقيمون في الهند على "تويتر" أنه تم حظر وسم #ResignModi من العرض على "فيسبوك"، كما تلقى المستخدمون الذين يبحثون في "الهاشتاغ" رسالة مفادها أن مثل هذه المنشورات "مخفية مؤقتا" لأن "بعض المحتوى في تلك المنشورات يتعارض مع معايير مجتمعنا".

إلا أنه واعتبارا من الساعة 12.50 مساء بتوقيت المحيط الهادي، أصبح الوسم متاحا مرة أخرى على "فيسبوك"، وأكد متحدث باسم الشركة أنه تمت استعادته بعد انقطاع قصير كان "عرضيا".

وقال المتحدث: "لقد حظرنا هذا الوسم مؤقتا عن طريق الخطأ، وليس لأن الحكومة الهندية طلبت منا ذلك".

ويأتي حظر وسم #ResignModi بعد أن واجه "تويتر" انتقادات لحذف أكثر من 50 تغريدة تنتقد طريقة تعامل الإدارة الهندية مع الوباء، بعد طلب قانوني من الحكومة الهندية.

المصدر: "الغارديان"