أمريكا وأستراليا تقيدان دخول القادمين من الهند

تعتزم أمريكا تقييد دخول الوافدين من الهند بدءا من 4 مايو، فيما قررت أستراليا منع مواطنيها الذين كانوا في الهند قبل 14 يوما من تاريخ العودة للوطن من دخول البلاد بدءا من 3 مايو.

إقرأ المزيد

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت قرارها هذا بناء على نصيحة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت: "من المزمع أن يتم تنفيذ هذه السياسة في ضوء عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 المرتفع بشكل غير عادي والسلالات المتحورة المتعددة المنتشرة في الهند".

وفي السياق نفسه، قال مسؤولون حكوميون إنه سيتم منع الأستراليين الذين كانوا في الهند قبل 14 يوما من تاريخ اعتزامهم العودة للوطن من دخول أستراليا اعتبارا من يوم الاثنين القادم، وإن كل من يخرق ذلك سيواجه غرامة وسجنا.

وأوضح وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، أن القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثالث من مايو، وأن خرق الحظر ينطوي على عقوبات مدنية وسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأضاف: "قلوبنا مع شعب الهند وجاليتنا الهندية الأسترالية. أصدقاء وعائلات الموجودين في أستراليا يواجهون خطرا شديدا. للأسف يصاب كثيرون بكوفيد 19 ويموت كثيرون منهم كل يوم".

وقال إن الحكومة الأسترالية ستعيد النظر في القيود في 15 مايو.

ومع تسجيل 386452 حالة إصابة جديدة بكورونا، وصل إجمالي الإصابات في الهند حاليا إلى ما يزيد على 18.7 مليون منذ بدء الوباء، لتصبح في المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

كما سجلت وزارة الصحة الهندية أمس الجمعة 3498 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالبلاد إلى 208330.

ويعتقد الخبراء أن كلا العددين أقل من الواقع في الهند، لكن من غير الواضح إلى أي مدى.

المصدر: أ ب+ رويترز