الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 13 قبل يوم
Reuters
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أبريل نيسان صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.
وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض تراجع إلى 16 بعد أن كانت 19 قبل يوم. ولا تصنفها الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90671 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
المصدر: رويترز