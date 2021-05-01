البرازيل ترصد 68333 إصابة و2595 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 68333 إصابة و2595 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68333، مقابل 69383 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 14659011.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2595 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3001 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 403781 شخصا، بينما بقيت نسبة الفتك عند مستوى 2.7%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات