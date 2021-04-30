شاهد.. اندلاع حريق كبير في مصفاة نفط بمدينة حيفا

اندلع مساء اليوم الجمعة حريق واسع داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء الى المكان.

واندلع الحريق في منشأة مصنع "BZN" في خليج حيفا، وأوضحت وزارة حماية البيئة أن الحادث وقع بسبب خلل في خط أنابيب، مشيرة إلى أنه تم وقف إمداد الوقود إلى الموقع.

وتمكنت الوحدات التابعة للمصنع من السيطرة على الحريق لكن فرقا متعددة من خدمات الإطفاء والطوارئ انتشرت في الموقع تحسبا لاستئناف انتشار النيران.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية