بلينكن يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل

أفادت قناة "سي بي إس" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وبثت القناة مقطعا من مقابلة مع بلينكن، التي قالت إنها ستبثها بالكامل يوم الأحد.

وتحدث بلينكن في المقطع المنشور عن الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا والمناورات الروسية الأخيرة، وقال إنه "تم حشد أكبر عدد من القوات مما كان عليه الأمر في 2014 عندما تدخلت روسيا بالفعل".

وردا على سؤال حول ما هي الخطوات التي تتوقعها واشنطن من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بلينكن: "ليس بوسعي أن أقول إننا نعرف نوايا السيد بوتين، فهناك عدد كبير من الأمور التي يمكن أن يقوم بها أو يختار عدم القيام بها".

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وتابع: "رأينا في الأيام الأخيرة أن هناك على ما يبدو قرارا بسحب بعض القوات، ورأينا أن بعضها بدأ بالانسحاب فعلا".

يذكر أن التدريبات الروسية الأخيرة التي جرت في إطار اختبار الجاهزية القتالية للقوات في القرم وعند الحدود الغربية الروسية أثارت قلقا لدى الولايات المتحدة وحلف الناتو وأوكرانيا.

وأكدت موسكو أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تشكل خطرا على أحد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية انتهاء اختبار الجاهزية وعودة القوات إلى قواعد مرابطتها الدائمة.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن روسيا نفت مرار صحة الادعاءات الغربية والأوكرانية بشأن تدخلها في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الذي يستمر منذ عام 2014.

المصدر: "سي بي إس"