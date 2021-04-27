الرئيس الأوكراني: التخلي عن اتفاقيات مينسك غير مجد لكن يجب أن تكون مرنة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى جدوى من التخلي عن اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس، لكنه اعتبر أن بعض بنودها تحتاج إلى تعديل.

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ونقل المكتب الإعلامي عن زيلينسكي تصريحات أدلى به خلال رحلة عمل له إلى مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، حيث قال: "أعتقد أن مينسك يجب أن تكون مرنة. لا أحد يقول إن مينسك يجب إغلاقها. لكني أعتقد أن عددا من البنود (في اتفاقات مينسك) تحتاج إلى تجديد".

وفي وقت سابق دعا زيلينسكي إلى إشراك الولايات المتحدة في العملية التفاوضية التي تجري في العاصمة البيلاروسية مينسك حول تسوية النزاع في دونباس بمشاركة دول "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا). وانتقد الكرملين هذه الفكرة قائلا على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الحديث يدور عن "رسالة مقلقة جديدة" من قبل كييف.

وأعلنت موسكو مرارا معارضتها لفكرة تغيير صيغة النورماندي، بما في ذلك عبر انضمام الولايات المتحدة إلى المحادثات حول التسوية في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "تاس"