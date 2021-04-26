الكرملين: اقتراح الرئيس الأوكراني تغيير "صيغة مينسك" إشارة مقلقة جديدة

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قلق الكرملين بسبب اقتراح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مراجعة اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دونباس.

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وخلال موجز صحفي اليوم الاثنين قال بيسكوف: "يجدر الانتباه إلى مقابلة أجرتها صحيفة Financial Times مع الرئيس الأوكراني (فلاديمير) زيلينسكي، حيث تحدث عن ضرورة تغيير صيغة مينسك وإشراك دول أخرى فيها وخلافه. إنها رسالة مقلقة جديدة".

وفي وقت سابق اقترح زيلينسكي في تصريحات أدلى بها لـ Financial Times الأمريكية إعادة كتابة اتفاقيات مينسك وتوسيع مجموعة الدول المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة البيلاروسية مينسك حول تسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) ضمن "صيغة النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) عبر إشراك الولايات المتحدة في العملية التفاوضية.

وأعلنت موسكو مرارا معارضتها لفكرة تغيير صيغة النورماندي، بما في ذلك عبر انضمام الولايات المتحدة إلى المحادثات حول التسوية في دونباس.

المصدر: "نوفوستي"