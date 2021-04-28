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رئيس الأوروغواي السابق يخضع لعمل جراحي لنزع حسكة من المريء

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رئيس الأوروغواي السابق يخضع لعمل جراحي لنزع حسكة من المريء
Reuters
رئيس أوروغواي السابق خوسيه موخيكا
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نقل رئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا البالغ 85 عاما إلى المستشفى على وجه السرعة لإزالة حسكة سمكة عالقة في المريء، وفق ما ذكرت مصادر طبية لوكالة "فرانس برس".

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وقال الطبيب الخاص للرئيس السابق، راكيل بانون، للصحفيين إن "العملية بسيطة" و"سيعود إلى منزله" الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأطباء حاولوا إزالة الحسكة لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك ورضخوا لإجراء العمل الجراحي.

واشتهر الرئيس السابق (2010-2015) أحد رموز اليسار في أمريكا اللاتينية، باتخاذ اجراءات تقدمية في أوروغواي مثل السماح بالإجهاض وزواج المثليين وتشريع الحشيش، ما شكل سابقة في العالم في عام 2013.

لقب خوسيه "بيبي" موخيكا، المثير للجدل والعفوي "أفقر رئيس في العالم" لأن بطل التقشف تبرع بكل دخله تقريبا لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

وفي أكتوبر 2020، تخلى عن ولايته كعضو في مجلس الشيوخ، حيث دفع الوباء الرئيس السابق الذي تم انتخابه نائبا لأول مرة في عام 1995، ويعاني من مرض مناعي، إلى الاستقالة.

وقال "أنا مهدد بشكل مضاعف، بسبب الشيخوخة والمرض"، مؤكدا "أغادر ممتنا، مع العديد من الذكريات والحنين".

المصدر: "أ ف ب"

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