لافروف: "الأمن والتعاون في أوروبا" تحاول تفادي نشر بيانات نزيهة عن دونباس

وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منددا بطريقة أدائها دور المراقب في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأشار لافروف، في مقابلة أجرتها معه وكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن إحصاءات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حالات استهداف المدنيين والمرافق المدنية في منطقة النزاع تظهر أن قوات حكومة كييف هي التي تشن في معظم الحالات ضربات عسكرية على أهداف مدنية، فيما ترد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا على ذلك بقصف الأماكن التي تأتي منها هذه الغارات.

وتابع: "إن قيادة بعثة المراقبة الخاصة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عموما تشعر نفسها في موقف غير مريح جدا في هذه المسألة وتحاول بجميع السبل تفادي نشر مثل هذه البيانات النزيهة".

وشدد لافروف على أن روسيا تصر على ضرورة نشر مثل هذه التقارير على أساس دوري.

وشهدت منطقة دونباس مؤخرا جولة جديدة من التصعيد العسكري، حيث تبادل الطرفان اتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار في المنطقة، لاسيما باستخدام قوات حكومة كييف قذائف محرمة بموجب اتفاقات مينسك.

المصدر: نوفوستي