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الملكة إليزابيث تعود لممارسة مهامها بعد رحيل الأمير فيليب

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الملكة إليزابيث تعود لممارسة مهامها بعد رحيل الأمير فيليب
Reuters
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بعد خمسة أيام من انتهاء الحداد الملكي على الأمير فيليب و10 أيام من مراسم تشييعه، عادت الملكة اليزابيث الثانية إلى ممارسة مهامها بإجراء مقابلتين ملكيتين افتراضيتين.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الملكة استقبلت سفيرة جمهورية لاتفيا وسفيرة جمهورية كوت ديفوار عبر رابط فيديو من قلعة وندسور الملكية، وظهرت وهي ترتدي فستانا ملونا بزهور كبيرة أرجوانية وبيضاء وصفراء، وعقدا من اللؤلؤ بثلاثة خيوط، وبروشا من الماس.

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عاما في 9 أبريل 2021 وأقيمت له جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس 17 أبريل.

وحضر جنازة الأمير فيليب الذي عاش مع الملكة 73 عاما حوالي 30 شخصا من أقرب أصدقائه وأقاربه.

المصدر: ميرور"

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