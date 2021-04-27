الشرطة الدنماركية تقبض على 6 رجال يشتبه في انضمامهم وتمويلهم لـ"داعش"

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 رجال يشتبه في انضمامهم وتمويلهم لتنظيم "داعش" في سوريا.

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وتم اعتقال الرجال، وأعمارهم من 27 إلى 35 عاما، في كوبنهاغن وآرهوس، ثاني أكبر مدن الدنمارك، حيث شاركت الشرطة والاستخبارات الدنماركية في الاعتقالات.

وفي بيان، زعمت الشرطة أن اثنين ممن ألقي القبض عليهم، 29 و30 عاما، سافرا إلى سوريا في 2014 عندما جندهما التنظيم.

كما يشتبه في أنهما انتهكا قوانين مكافحة الإرهاب الدنماركية، وإن أدينا، فقد يواجهان عقوبة السجن التي تصل إلى ست سنوات، في حين حاول الرجل البالغ من العمر 29 عاما العودة إلى سوريا في 2015، وفقا للشرطة.

كما أشارت الشرطة إلى أنه يشتبه أن خمسة منهم أيضا أرسلوا أموالا لدعم التنظيم المتطرف ماليا، فيما يزعم أن واحدا منهم، 29 عاما، حول أموالا في الفترة من 2013 حتى 2017.

وأوضحت الشرطة أنها تعتقد أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما استغل الأربعة الآخرين كوسطاء في تحويل الأموال.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا تمت إدانتهم بتهم تمويل منظمة إرهابية، فقد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات، بينما لم تعلن أسماء الرجال تماشيا مع لوائح الخصوصية الدنماركية.

المصدر: "أسوشيتد برس"