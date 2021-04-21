ألمانيا تدين إحدى مواطناتها في تهمة الانضمام لتنظيم "داعش" في سوريا

أدان القضاء الألماني مواطنة كانت قد اتهمت بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بعد سفرها إلى هناك برفقة ابنتها الصغيرة، في تهم المشاركة في منظمة إرهابية وجرائم أخرى.

وحكمت محكمة ولاية دوسلدورف على نورتن ج. البالغة من العمر 35 عاما بالسجن 4 سنوات وثلاثة أشهر.

وقالت المحكمة إن "المتهمة انتقلت إلى سوريا في فبراير 2015 مع ابنتها التي كان عمرها ثلاث سنوات آنذاك وانضمت لتنظيم داعش، وتزوجت من قيادي بارز في التنظيم، وعاشت في عدد من الشقق التي طرد التنظيم سكانها منها".

وأدانت المحكمة المتهمة بالانضمام لمنظمة إرهابية أجنبية وإهمال واجباتها في رعاية قاصر وارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات، فضلا عن جرائم حيازة أسلحة والمساعدة في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

كان الادعاء قد قال إن "نورتن وأسرتها وقعوا في أسر القوات الكردية بعد هزيمة تنظيم "داعش" وفقدانه لأراض كان يحتلها في سوريا، وألقي القبض عليها بعد عودتها إلى ألمانيا في يوليو الماضي".

المصدر: "أسوشيتد برس"