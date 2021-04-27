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طهران تنفي عقد أي لقاء إيراني أمريكي في بغداد

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طهران تنفي عقد أي لقاء إيراني أمريكي في بغداد
Reuters
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نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الثلاثاء، ما أشيع عن عقد لقاء أمريكي إيراني في بغداد أمس.

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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خطيب زادة قوله، إن "الأنباء التي تحدثت عن لقاء وفد إيراني مع وليام برنز، مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" لا أساس لها من الصحة".

وحسب معلومات "تسنيم" فإن برنز غادر بغداد قبل أيام وتواجده لم يكن متزامنا مع تواجد الوفد الإيراني هناك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قام أمس الاثنين بزيارة رسمية إلى بغداد حيث التقى مسؤولين عراقيين.

المصدر: "تسنيم"

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