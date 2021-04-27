مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية شمالي كندا

أفادت وسائل إعلام كندية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم بتحطم مروحية شمالي كندا.

وأفادت شبكة "سي بي سي" الإعلامية الكندية بأن مروحية من نوع AS350-B2 تابعة لشركة Great Slave Helicopters اللوجستية تحطمت بالقرب من جزيرة غريفيث بإقليم نونافوت القطبي.

وذكرت الشركة المذكورة في بيان لها أن ضحايا الحادث هما عالم بيولوجي وطياران، وكانوا برحلة لدراسة الدببة القطبية في المنطقة.

وتم العثور على حطام المروحية على بعد نحو 22 كم عن بلدة ريزولوت باي يوم الاثنين بعد فقدان الاتصال بها منذ يوم الأحد.

المصدر: شبكة "سي بي سي" الكندية