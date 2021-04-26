تقرير أممي: جنوب السودان معرض لخطر الانزلاق مجددا إلى "نزاع واسع النطاق"

حذر تقرير للأمم المتحدة صدر الاثنين، من أن جنوب السودان معرض لخطر الانزلاق مجددا إلى "نزاع واسع النطاق"، بسبب بطء وتيرة الإصلاحات وتنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018.

وجاء في التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن تطبيق العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، أنه "في ضوء الدعوات الأخيرة لاستقالة قادة البلاد ينبغي التحرك في شكل عاجل لمنع العودة إلى نزاع واسع النطاق".

وطالب الخبراء في تقريرهم، بـ"ديناميكية جديدة من الشركاء الإقليميين والدوليين، لمعالجة انعدام الأمن والانقسامات السياسية المتصاعدة في جنوب السودان"، وبالإبقاء على حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 مايو، وبفرض عقوبات جديدة على من يعارض تطبيق اتفاق السلام".

ودعا الخبراء أيضا، إلى "إجراء تقييم مستقل لكيفية إدارة الحكومة لمخزونات الأسلحة لديها".

وذكر التقرير أن "عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في جنوب السودان في العام 2021 لم يسبق له مثيل، في حين أن 8.5 مليون شخص لديهم احتياجات إنسانية".

وشهد جنوب السودان على مدى 6 سنوات حربا أهلية أوقعت 380 ألف قتيل انتهت رسميا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير عام 2020.

المصدر: "أ ف ب"