المكسيك تسجل 1143 إصابة و116 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين عن تسجيلها 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و116 وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب المعلومات الرسمية، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك بلغ مليونين و329 ألفا و534 إصابة.

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وبلغت حصيلة الضحايا المؤكدة 215 ألفا و113 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس قد يكون أعلى بكثير من الحصيلة المسجلة رسميا.

وأشارت دراسة تم نشرها في الفترة الأخيرة، إلى أن حصيلة الضحايا الحقيقية جراء فيروس كورونا قد تكون أعلى بنسبة 60% من العدد المعلن.

المصدر: رويترز