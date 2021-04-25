المكسيك تسجل 1653 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 3308 إصابات و349 وفاة أمس السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ أكثر من مليونين و328 ألف حالة، وأن حصيلة الوفيات بلغت حوالي 215 ألف حالة.

وقالت الحكومة إن "العدد الحقيقي للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير".

وتشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن "العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم المسجل رسميا".

المصدر: "رويترز"