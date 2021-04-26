الولايات المتحدة تمنح 60 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستمنح دولا إضافية ستين مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد، بعدما أثار قرار عدم تصدير هذا اللقاح الانتقادات.

وقال آندي سلافيت مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا إن "الولايات المتحدة ستمنح ستين مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" لدول أخرى ما أن تصبح متوفرة".

ورد على اتهام واشنطن بتخزين جرعات من دون استخدامها قائلا: "في الوقت الراهن، لم يبق متوفرا إلا عددا قليلا جدا. لم تتم خسارة كثير من الوقت".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الحكومة الأمريكية لا تزال في طور "التحضير" لهذا الإجراء، واعدة بتقديم تفاصيل عن الجهات التي ستفيد من هذه اللقاحات "في وقت قريب".

وأضافت: "قبل إرسال جرعات "أسترازينيكا" انطلاقا من الولايات المتحدة، ستؤكد وكالة الأدوية الأمريكية أن هذه الجرعات تفي بشروط النوعية".

وسبق أن أعلنت واشنطن عن اتفاقات لمنح 2,5 مليون جرعة من "أسترازينيكا" للمكسيك، و1,5 مليون جرعة لكندا.

المصدر: "أ ف ب"