 
مباشر

فون دير لاين تتعهد بالدفاع عن حقوق النساء بعد "إهانتها" في أنقرة

أخبار العالم

فون دير لاين تتعهد بالدفاع عن حقوق النساء بعد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9xj

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالدفاع عن حقوق المرأة، بعد حرمانها من كرسي تجلس عليه خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مؤخرا.

وقالت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي إن "ما حدث في السادس من أبريل عندما أبعدت إلى أريكة بينما جلس كل من أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على كرسي معد له، يظهر ازدراء النساء اللائي يعملن بالسياسة"، مضيفة: "ليس بإمكاني إيجاد مبرر للطريقة التي عوملت بها... لذلك يتعين علي أن أستنتج أن ذلك حدث لأنني امرأة".

وسألت عما إذا كان ممكنا حدوث ذلك لو كانت رجلا، وقالت: "شعرت بالأذى، وشعرت بالوحدة باعتباري امرأة وباعتباري أوروبية.. أنا رئيسة المفوضية الأوروبية، وهذا ما توقعت معاملتي على أساسه وأنا أزور تركيا... لكن ذلك لم يحدث".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا