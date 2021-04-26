تركيا تعتقل 4 أشخاص في تحقيق جديد طال منصة عملات رقمية

ألقت السلطات التركية القبض على أربعة أشخاص يوم الاثنين بتهمة الاحتيال، في إطار تحقيق طال منصة لتداول عملة رقمية مشفرة، في ثاني تحقيق من نوعه خلال الأيام الأخيرة.

وأوقفت السلطات الرئيس التنفيذي لشركة "فبيتكوين" إلكر باش، وزوجته وموظفين اثنين آخرين في محافظة موغلا غربي البلاد.

وقالت منصة العملة الرقمية إنها أغلقت عملياتها هذا الأسبوع بسبب صعوبات مالية.

وحظرت السلطات التركية الحسابات المصرفية للشركة.

و"فبيتكوين" هي ثاني منصة للعملات المشفرة في تركيا تخضع للتحقيق خلال الأسبوع الماضي.

وتعتقد السلطات أن شركة "ثودكس" هي الأخرى، احتالت على نحو 391 ألف شخص في استثمارات تقدر بنحو ملياري دولار.

وصدرت مذكرة توقيف دولية بحق مالكها فاروق فاتح أوزير وتم اعتقال اثنين وستين آخرين.

وكان البنك المركزي التركي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري حظر استخدام العملات المشفرة لدفع قيمة البضائع، بحجة أنها تمثل مخاطر "غير قابلة للإلغاء".

وجاء القرار في وقت لجأ فيه كثيرون في تركيا إلى العملات المشفرة لحماية مدخراتهم من نسب التضخم المتزايدة وتردي قيمة العملة التركية.

المصدر: أ ب