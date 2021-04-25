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وزير الدفاع الأسترالي: الصراع مع الصين بشأن تايوان "لا ينبغي استبعاده"

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وزير الدفاع الأسترالي: الصراع مع الصين بشأن تايوان
Reuters
وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون
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قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون اليوم الأحد، إن الصراع مع الصين بشأن تايوان "لا ينبغي استبعاده" لكن أستراليا ستعمل مع حلفائها في المنطقة لمحاولة الحفاظ على السلام.

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ولفت دوتون في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إلى أن "هناك عسكرة للقواعد في جميع أنحاء المنطقة، ومن الواضح أن هناك قدرا كبيرا من النشاط وهناك عداء بين تايوان والصين".

وأضاف أنه على الرغم من وجود مستوى عال من الاستعداد لقوات الدفاع الأسترالية لمواجهة أي تهديدات في المنطقة ضد حلفاء البلاد، فإن كانبيرا ستعمل على محاولة الحفاظ على السلام، وقال: "لا أحد يريد أن يرى صراعا بين الصين وتايوان أو في أي مكان آخر".

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية لأستراليا مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، منذ أن دعت كانبيرا إلى تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، مما أدى إلى انتقام تجاري من بكين.

المصدر: رويترز 

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