الصين: لن نسعى للهيمنة ولن نشارك في سباق تسلح

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بلاده لن تسعى إلى الهيمنة أبدا، بغض النظر عن مستوى تطورها، كما أنها لن تشارك في سباق تسلح.

وانتقد الرئيس الصيني في خطابه في منتدى "بواو لآسيا"، اليوم الثلاثاء، النظام العالمي، وقال إن إن نظام الحوكمة العالمي يجب أن يكون أكثر إنصافا، وإن القواعد التي تضعها دولة أو بعض الدول لا يمكن فرضها على دول أخرى.

وأضاف أن "العالم يريد العدالة وليس الهيمنة"، مشيرا إلى أن "بناء الحواجز وممارسة الضغوطات سيضر بالآخرين ولن يفيد أحدا".

المصدر: رويترز