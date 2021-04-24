المكسيك.. 409 وفيات و3911 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 3911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و323 ألفا و430 حالة، والوفيات إلى 214 ألفا و504.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.

المصدر: رويترز