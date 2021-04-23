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جونسون يتعرض لوابل من الانتقادات من مساعده السابق كامينغز

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جونسون يتعرض لوابل من الانتقادات من مساعده السابق كامينغز
Reuters
دومينيك كامينغز
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تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوابل من الانتقادات الحادة من الرجل الذي اعتاد الاعتماد عليه بوصفه أقوى مستشار له في حكومة المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

ونقلت "بلومبرغ" عن كامينغز قوله في تدوينة قوامها نحو ألف كلمة، حدد خلالها دومينيك كامينغز تفصيليا سلسلة متتابعة من الإخفاقات المنسوبة لجونسون وكبار أعضاء فريقه الحالي، تراوحت بين الطريقة التي تعاملت بها حكومة رئيس الوزراء مع جائحة كورونا، وتسريب معلومات حساسة من قيادة الحكومة.

ودعا كامينغز البرلمان إلى التحقيق في كيفية استجابة إدارة جونسون لأزمة كورونا، وقال إنه سيكون سعيدا لتقديم الأدلة تحت القسم.

وأضاف: "من المحزن أن نرى رئيس الوزراء ومكتبه يجنحان بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة التي تستحقها البلاد".

ولم يرد مكتب جونسون وآخرون وردت أسماؤهم في المدونة على طلبات التعليق.

المصدر: وكالات

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