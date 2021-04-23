البوسنة.. إيواء عائلات مهاجرة افترشت أنقاض منزل منهار

أعلنت السلطات البوسنية يوم الجمعة عن إيواء 8 عائلات مهاجرة بين أفرادها 15 طفلا في مركز لطالبي اللجوء، بعد أن افترشت أنقاض منزل منهار.

وتم العثور على 32 شخصا في بلدة فيليكا كلادوسا الشمالية الغربية، فيما وصفه المسؤولون بأنه منزل مهجور ومدمر.

ويعيش آلاف المهاجرين عالقين في البوسنة، وهي مرحلة أساسية في رحلة شاقة عبر البلقان إلى قلب أوروبا.

ويقيم معظمهم في معسكرات منظمة، لكن المئات ينامون في العراء بالقرب من الحدود مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي على أمل العبور.

وتكافح البوسنة التي لا تزال تعاني جروح حرب 1992-1995 في مواجهة تدفق الفارين من الحرب والفقر.

ويدخل معظمهم البوسنة بشكل غير قانوني من صربيا المجاورة، وغالبا بمساعدة مهربي البشر.

وأفادت السلطات في بلدة زفورنيك الحدودية يوم الجمعة بأنها اعترضت قاربا يقل 13 مهاجرا من صربيا على نهر درينا.

وذكرت الشرطة أن شخصين من المجموعة قالا إنهما من أفغانستان، اعتقلا لتنظيمهما محاولة العبور.

المصدر: أ ب