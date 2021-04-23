رستم قاسمي يدافع عن تصريحاته لـRT ويرد على بيان الخارجية الإيرانية

دافع رستم قاسمي، مساعد قائد "فيلق القدس" الإيراني للشؤون الاقتصادية، عن تصريحاته لقناة RT حول دعم طهران للحوثيين في اليمن، أمام الانتقادات التي وجهتها له وزارة الخارجية في بلاده.

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وكتب قاسمي عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "انخرط السادة في وزارة الخارجية في لعبة المفاوضات غير المثمرة لدرجة أنهم نسوا سياسات الثورة الإسلامية الإيرانية"!

وأضاف: "أعزائي، ليس سيئا الإشارة إلى كلام اللواء باقري بشأن وجود الاستشاري الإيراني إلى جانب المظلومين في اليمن، حتى يتذكروا هم وزارة الخارجية أي دولة".

وأرفق قاسمي فيديو للواء محمد باقري، رئيس الأركان الإيرانية، يقول فيه: "نحن نقدم الدعم الاستشاري والفكري إلى اليمن والحرس الثوري هو المسؤول عن ذلك، وسنبقى إلى جانب اليمن حتى دفع الاعتداء".

آقایانِ وزارت امور خارجه چنان درگیر بازیِ مذاکرات بی فرجام شده اند که سیاست های انقلاب اسلامی ایران را فراموش کرده اند!

عزیزان بد نیست به سخنان سرلشکر باقری درخصوص حضور مستشاری ایران در کنار مردم مظلوم #یمن رجوع کنند تا شاید یادشان بیاید وزارت امورخارجه کدام کشور هستند ؟! pic.twitter.com/3t41wccx95 — رستم قاسمی (@RostamGhasemi) April 23, 2021

وكان قاسمي قد قال في مقابلة أجرتها معه RT الأربعاء، إن الحرس الثوري قدم السلاح "بشكل محدود جدا" لجماعة "أنصار الله" الحوثية في بداية الحرب اليمنية، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح، مضيفا أنه يوجد في الوقت الراهن "عدد قليل من المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز عددهم أصابع اليد" في اليمن.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن التصريحات الواردة في المقابلة "تتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية في اليمن".

بعد ذلك أعلن مكتب قاسمي أن الأخير يعتزم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل على خلفية تصريحاته لقناة RT وردود الفعل التي أثارتها، مضيفا أن قاسمي سيعلن كذلك عن "أمر هام" خلال مؤتمره الصحفي.

المصدر: RT