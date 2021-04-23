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بعد تصريحات مدوية لـRT.. رستم قاسمي يعتزم الإعلان عن "أمر هام" خلال مؤتمر صحفي

أخبار العالم

بعد تصريحات مدوية لـRT.. رستم قاسمي يعتزم الإعلان عن
Reuters
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أعلن مكتب رستم قاسمي، مساعد قائد "فيلق القدس" الإيراني، أنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل على خلفية تصريحاته لقناة RT حول الدعم الإيراني للحوثيين وردود الفعل التي أثارتها.

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وأضاف المكتب أن قاسمي سيعلن كذلك عن "أمر هام" خلال مؤتمر الصحفي المرتقب.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن تصريحات قاسمي في المقابلة التي أجرتهRT معه الأربعاء، "تتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية في اليمن".

عمر هواش- طهران

المصدر: RT

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