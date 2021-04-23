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الخارجية اللبنانية تعلق على قرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان

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الخارجية اللبنانية تعلق على قرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان
Reuters
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قالت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة، إنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب تهريب المخدرات.

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السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها
السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها

وأضافت الوزارة في بيان "نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين".

وتابع البيان قائلا إن "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

وحث البيان السلطات اللبنانية على العمل "بأقصى الجهود" لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين.

وكانت السعودية أعلنت أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

المصدر: رويترز 

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