مراسلنا يورد بنود البيان الثلاثي المشترك لوزراء خارجية تركيا وأفغانستان وباكستان

دعت تركيا وباكستان وأفغانستان، حركة "طالبان" إلى إعادة تأكيد التزامها بتحقيق تسوية تفاوضية لتحقيق سلام دائم في أفغانستان، وفق ما قال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك.

إقرأ المزيد

وبحسب ما أفاد مراسلنا، فإن من أبرز بنود البيان الثلاثي المشترك لوزراء خارجية تركيا وأفغانستان وباكستان:

أكدت الدول على التزامها بدعم السلام في أفغانستان واحترام سيادتها ووحدتها.

السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها الأفغان وتهدف إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار إلى جانب تسوية سياسية شاملة.

أكدت الدول دعمها لعملية السلام في أفغانستان ومفاوضات السلام الأفغانية الجارية في الدوحة من أجل تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة.

دعم الجهود التي تبذلها تركيا وقطر والأمم المتحدة لعقد اجتماع رفيع المستوى في اسطنبول بهدف إعطاء الزخم لمفاوضات السلام الأفغانية الجارية.

ودعا البيان جميع الأطراف، ولا سيما "طالبان"، إلى إعادة تأكيد التزامهم بتحقيق هدف تسوية تفاوضية شاملة تؤدي إلى سلام دائم في أفغانستان ينشده الشعب الأفغاني والمنطقة والمجتمع الدولي.

وكان مؤتمر اسطنبول قد أرجئ بعد مناقشات مع جميع الأطراف ذات الصلة بهدف عقد المؤتمر عندما تكون الظروف ملائمة لإحراز تقدم ملموس.

المصدر: RT

سامي لسمر- أنقرة