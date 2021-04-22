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وزراء خارجية أفغانستان وباكستان وتركيا يبحثون آفاق عملية السلام الأفغانية

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وزراء خارجية أفغانستان وباكستان وتركيا يبحثون آفاق عملية السلام الأفغانية
Reuters
مندوبو طالبان يتحدثون خلال محادثات بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان في الدوحة، أرشيف
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 يعقد وزراء خارجية أفغانستان وباكستان وتركيا محادثات في اسطنبول غدا الجمعة وذلك عقب تأجيل مؤتمر سلام بشأن أفغانستان بعدما قالت حركة "طالبان" إنها لن تشارك.

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وكان من المقرر عقد محادثات السلام في تركيا في 24 أبريل لتسريع وتيرة التوصل لاتفاق بين "طالبان" والحكومة الأفغانية في ضوء إعلان واشنطن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، من دون أن يتم تحديد موعد جديد لهذه المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد غدا سيتناول "التطورات الأخيرة فيما يتعلق بعملية السلام الأفغانية والتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاتصالات والهجرة غير القانونية".

ودعت باكستان يوم الاثنين حركة "طالبان" إلى الاستمرار في المشاركة في عملية السلام بعدما قالت الجماعة المتشددة إنها لن تحضر الاجتماعات بشأن التسوية في أفغانستان حتى تغادر جميع القوات الأجنبية.

وجاء قرار الحركة بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سحب جميع قواتها بحلول 11 سبتمبر بعد الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية السابقة في الأول من مايو.

المصدر: رويترز 

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