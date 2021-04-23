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ماكرون: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد "لا اليوم ولا غدا"

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ماكرون: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لن يسمح لأحد بتهديد تشاد، وذلك أثناء مشاركته في جنازة رئيس البلاد إدريس ديبي الذي قتل على جبهة القتال أثناء التصدي لمتمردين هذا الأسبوع.

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توافد الزعماء الأجانب على تشاد لحضور جنازة ديبي والمتمردون يهددون بالزحف على العاصمة
توافد الزعماء الأجانب على تشاد لحضور جنازة ديبي والمتمردون يهددون بالزحف على العاصمة

وذكر ماكرون في كلمة خلال جنازة ديبي اليوم الجمعة، "لن نسمح لأحد بتهديد استقرار تشاد ووحدة أراضيها.. لا اليوم ولا غدا".

وتوافد الزعماء الأجانب إلى تشاد لحضور جنازة ديبي، فيما دعمت فرنسا القادة العسكريين الجدد للبلاد وسط تهديدات المتمردين بالزحف على العاصمة.

وتولى الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة خلفا لوالده الذي حكم البلاد ثلاثين عاما وكان حليفا مقربا من قوى غربية في قتالها ضد جماعات إسلامية متطرفة.

وقال الجنرال ديبي البالغ 37 عاما إن الجيش سيجري انتخابات ديمقراطية خلال 18 شهرا، لكن قادة المعارضة أدانوا توليه السلطة واعتبروا إعلانه انقلابا على السلطة، وقال جنرال في الجيش إن الكثير من الضباط يعارضون الخطة الانتقالية في البلاد.

المصدر: رويترز 

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