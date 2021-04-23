كوريا الجنوبية.. إصابات جماعية بكورونا في سفينة قوات بحرية مع تأكيد 32 منها

قالت القوات البحرية الكورية الجنوبية، إنه تم تأكيد إصابة 32 بحارا، يخدمون في نفس السفينة البحرية، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".

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وأضافت القوات البحرية اليوم الجمعة، أنه تم تأكيد إصابة أحد ضباط البحرية بكورونا في السفينة التي كان على متنها 84 بحارا، على خلفية مخالطة أحد أفراد عائلته مع مصاب مؤكد بكورونا.

وأفادت بأنه تم إجراء الاختبارات التشخيصية لكورونا على طاقم السفينة، ووجدت 31 إصابة أخرى لزملائه حتى الساعة العاشرة صباح اليوم، وجاءت نتيجة 48 اختبارا سلبية، وتنتظر 4 اختبارات نتائجها.

وذكرت القوات البحرية أن الاختبارات لا تزال جارية، وأنها تتخذ الخطوات الضرورية تماشيا مع الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا.

وعقد رئيس أركان البحرية، بو سوك جونغ، اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين في القوات البحرية في أعقاب تأكيد العدوى الجماعية، ورفع مستوى التباعد الاجتماعي في الوحدات العسكرية الرئيسية إلى المستوى 2.5، مما يحظر إجازة أفراد الخدمة والزيارات خارج وحداتهم.

وقالت وزارة الدفاع اليوم، إنه تم الإبلاغ عن 5 إصابات جديدة بكورونا في الثكنات مما يرفع إجمالي عدد الإصابات بين أفراد الجيش إلى 750 إصابة، من بينها 678 حالة شفاء من المرض و72 حالة قيد العلاج.

المصدر: "يونهاب"