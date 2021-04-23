الأناضول: فنان فرنسي ينوي اللجوء إلى تركيا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن الممثل الكوميدي الفرنسي ديودون مبالا، يستعد لطلب اللجوء السياسي إلى تركيا، بعد تعرضه لمضايقات وتهديدات في بلاده.

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وقال مبالا للوكالة إنه تلقى تهديدات من بعض الأطراف التي تضم سياسيين، وتم حظر أنشطته وبرامجه، إلى جانب انتهاكات بحق شخصه، معتبرا أن الحياة في فرنسا لم تعد تطاق نتيجة الضغوط والتهديدات المتزايدة، مشيرا إلى أن هذه المستجدات دفعته للتفكير بمغادرة البلاد بشكل نهائي.

وأوضح مبالا أن هناك "ازدواجية في المعايير" داخل فرنسا فيما يخص الانتقاد، مبينا أنه في الوقت الذي تسيء فيه مجلات مثل "تشارلي إيبدو" للنبي محمد وللمسلمين وأصحاب البشرة السوداء، متحصنة بحرية التعبير ومدعومة من قبل الحكومة، فإن أنشطته وبرامجه الساخرة تواجه الحظر والعراقيل.

وأشار مبالا إلى تلقيه تهديدات على الهواء مباشرة على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية، وصلت إلى حد التهديد بالقتل.

ومن بين المضايقات الأخرى التي يتعرض لها، ما تقوم به مجلة "تشارلي إيبدو" من نشر رسوم كاريكاتورية تصوره على هيئة قرد، أو إنسان بلا دماغ.

وقال الفنان الفرنسي، إنه على وشك استكمال التحضيرات القانونية لتقديم طلب اللجوء السياسي إلى تركيا، ويستعد لكتابة رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في هذا الشأن.

ويحظى مبالا المولود في فرنسا عام 1966، من أب كاميروني وأم فرنسية، بشهرة واسعة في تقديم البرامج الساخرة التي تنتقد المشاكل الاجتماعية وتسلط الضوء على أزمات المهاجرين الأفارقة.

وواجهه مبالا عددا من الدعاوى القضائية، بتهمة ممارسته "الإساءة والعنصرية" في برامجه الساخرة.

المصدر: الأناضول