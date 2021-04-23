أردوغان بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية: نسير نحو تحقيق رؤية 2023 والأهداف المستقبلية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "تواصل السير نحو تحقيق رؤية عام 2023 وأهدافها المستقبلية".

وقال في رسالته بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية: "بتوحيد القوة المستمدة من تاريخنا وطاقة أبنائنا نسير نحو تحقيق أهداف 2023 والأهداف المستقبلية".

وأضاف: "سيظل برلماننا الذي قصفه عناصر تنظيم غولن الخونة ليلة 15 يوليو عام 2016، مكانا تتجلى فيه الإرادة الشعبية إلى الأبد".

وأعرب الرئيس التركي عن "أمله في أن يكون اليوم الاستثنائي الذي قدمه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك للأطفال، خيرا لهم وللشعب التركي وللوطن".

وتابع: "الحكومة تعمل بكل طاقاتها تحت سقف البرلمان لتوريث الأجيال القادمة بلدا يفتخرون به وتركيا أكثر قوة وازدهارا".

وأضاف: "بهذه المناسبة ونيابة عن الشعب التركي، أشكر جميع نوابنا الذين خدموا البلاد تحت سقف البرلمان منذ تأسيسه. واستذكر بكل امتنان مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك، ورفاق سلاحه وجميع الشهداء".

يشار إلى أن أتاتورك أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك أصبح هذا العيد عيدا "للطفولة والسيادة الوطنية" تحتفل به تركيا كل عام.

المصدر: "الأناضول"